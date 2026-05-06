Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de bir iş yerini kurşunlayıp kaçmışlardı: Motosikletli grup yakalandı! 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 6.05.2026 00:19

Kocaeli'de bir iş yerini kurşunlayıp kaçmışlardı: Motosikletli grup yakalandı! 6 tutuklama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletle geldikleri bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 3 motosiklet, 1 adet AK-47 kalaşnikof fişeği ile sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

DHA
Kocaeli’de bir iş yerini kurşunlayıp kaçmışlardı: Motosikletli grup yakalandı! 6 tutuklama
  • ABONE OL

Olay, 26 Nisan'da Çayırova'da meydana geldi. Motosikletli şüpheliler, bir iş yerine henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi sonucu kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 3 motosiklet, 1 adet AK-47 kalaşnikof fişeği, sahte 100 dolar ve 100 eura ile sahte olduğu değerlendirilen 15 Amerikan doları, 7,65 milimetre çapında 10 mermi ve 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KOCAELİ #ÇAYIROVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de bir iş yerini kurşunlayıp kaçmışlardı: Motosikletli grup yakalandı! 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA