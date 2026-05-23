Kocaeli’de borç cinayeti! Önce nikah şahidi olduğu ortağını katletti sonra aynı tabancayla…

Olay, saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö, bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı ortağı Geylani Yenigün'ün evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından U.Ö, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş etti. Olayın ardından sitenin bahçesine inen U.Ö, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.