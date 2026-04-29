Kocaeli’de faciadan dönüldü: İstinat duvarı çöktü! Otomobil okul bahçesine uçtu

Edinilen bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi 224. Sokak'ta, yol ile alt kısımda bulunan Mevlana İlkokulu'nun bahçesini ayıran istinat duvarı dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte sokakta park halinde bulunan otomobil, kayan toprak kütlesiyle okulun bahçesine sürüklendi. Olay sırasında bölgedeki bir aydınlatma direği de devrildi.