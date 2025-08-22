Kocaeli’de feci kaza! Araç takla attı, 1 kişi öldü!

Edinilen bilgilere göre, Henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan araç yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol boyunca sürüklendi. Kaza sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durumu gören vatandaşlar hemen olay yerine koştu.

Araçta bulunan sürücü M.N., çevredekilerin yardımıyla kısa sürede araçtan çıkarılırken, yolcu koltuğunda bulunan Z.N. ise araç içerisinde sıkıştı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılan Z.N.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Z.N., hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü M.N.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.