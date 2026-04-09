Kocaeli’de feci kaza: Araç takla attı! 7 yaralı

Giriş Tarihi: 9.04.2026 00:06

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kavşakta iki cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
  • ABONE OL

Kaza, saat 14.20 sıralarında Akse Mahallesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Hilal A. idaresindeki 41 AYC 239 plakalı cip ile Tuncay A. yönetimindeki 34 HDK 282 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle Tuncay A.'nın kullandığı cip savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz