Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 16 Gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda, mahrem yapılanma içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli yapılanması içinde yer aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerin sürdüğü ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.