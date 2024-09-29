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Giriş Tarihi: 29.9.2024 12:29 Son Güncelleme: 29.9.2024 13:21

Kocaeli’de görkemli aşiret düğünü! Geline altın yağmuru, damada milyonlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen büyük aşiret düğününde, davetliler geline ve damada adeta servet yağdırdı. Celali aşiretine mensup Özbağ ve Bitirgiç ailelerinin çocukları Serhat ve Şevval’in düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL nakit para takıldı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de görkemli aşiret düğünü! Geline altın yağmuru, damada milyonlar

Gölcük'te açık alanda düzenlenen ihtişamlı düğüne, aşiret liderleri, kanaat önderleri ve iş dünyasından binlerce davetli katıldı. Takı merasiminde adeta birbirleriyle yarışan davetliler, geline 900 gram altın kemer dahil olmak üzere toplam 3 kilogram altın takarken, damada ise dolar ve Euro da içeren 4 milyon 50 bin TL verildi.

Paranın valize sığmaması üzerine ek bir çanta daha getirildi. Gece geç saatlere kadar süren düğün, hem gösterişli hediyeleri hem de geniş katılımcı kitlesiyle uzun süre konuşulacak.

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Kocaeli’de görkemli aşiret düğünü! Geline altın yağmuru, damada milyonlar
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