Kocaeli’de görkemli aşiret düğünü! Geline altın yağmuru, damada milyonlar

Gölcük'te açık alanda düzenlenen ihtişamlı düğüne, aşiret liderleri, kanaat önderleri ve iş dünyasından binlerce davetli katıldı. Takı merasiminde adeta birbirleriyle yarışan davetliler, geline 900 gram altın kemer dahil olmak üzere toplam 3 kilogram altın takarken, damada ise dolar ve Euro da içeren 4 milyon 50 bin TL verildi.

Paranın valize sığmaması üzerine ek bir çanta daha getirildi. Gece geç saatlere kadar süren düğün, hem gösterişli hediyeleri hem de geniş katılımcı kitlesiyle uzun süre konuşulacak.