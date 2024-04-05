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Giriş Tarihi: 5.4.2024 11:14 Son Güncelleme: 7.4.2024 18:09

Kocaeli'de iş insanı aracında hareketsiz halde bulundu: Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Kocaeli'de inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik, evinden 50 metre uzaklıkta aracının içerisinde hareketsiz halde bulundu. Kalp masajı yapılan Mamik, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
Kocaeli’de iş insanı aracında hareketsiz halde bulundu: Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Olay, Kocaeli Derince'nin Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik'i, evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, kilitli olan otomobilin kapılarını açtı. Ambulansa alınan ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan Mamik kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de iş insanı aracında hareketsiz halde bulundu: Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
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