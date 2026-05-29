Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de kahreden kaza! ATV ile dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldılar: Anne ve oğlu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 11:16

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. ATV ile yola çıkan ve dereden karşıya geçmek istedikleri sırada kuvvetli akıntıya kapılan anne ve oğlu feci şekilde can verdi. Ekiplerin arama çalışmalarında Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni’nin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşte detaylar…

Edinilen bilgiye göre, Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, bayram ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Beylik köyünden ATV ile yola çıktı. Anne ve oğlu, Şevketiye köyü mevkiinde bulunan dereden karşıya geçmek istedikleri sırada kuvvetli akıntıya kapılarak sürüklendi.

ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yakınlarının kendilerinden uzun süre haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
