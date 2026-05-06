Kocaeli’de kamyon dolusu çöp bulunan evden dram çıktı! Yaşlı adamın sözleri yürek burktu: ‘Dışarıya çıkamıyorum’





"BEYEFENDİ HEM EVE HEM DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ"



Daireyi 1,5 yıl önce icradan yatırım amacıyla satın alan Ufuk Aksu, komşuların ihbarıyla İstanbul'dan Gebze'ye geldiğinde mülkünde birinin yaşadığını fark etti. Aksu, "Komşular arayıp gelmem gerektiğini söylediler. Geldiğimde ise beyefendinin yaşadığını öğrendim. 'Bu durumda ne yapabiliriz?' diyerek kaymakamlığa başvurduk. Kaymakamlık ise bize mahkeme yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi. Beyefendi hem eve hem de kendisine zarar vermiş. Tıbbi riskler olduğu gibi çevreyi olumsuz etkileyecek yangın riski de var. Zabıta ekipleri geldi içeriyi temizlediler, beyefendi de hastaneye sevk edildi. Umarım kendisine uygun bir yer ayarlanır. Bina için ise sağlamlığı konusunda şüphelerimiz var. Belediyelerle görüşmelere başlayacağız. Eğer sağlam değilse yıkım talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör