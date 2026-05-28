Kocaeli’de korkunç olay! Bayram izninde dehşet saçtı: Eşini ve arkadaşını sırtından bıçakladı!

DRON DESTEĞİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Şafak Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı. Yapılan aramalar sonucunda bir süre sonra Şafak Ö, başka bir adreste yakalandı. Tedavi altındaki yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.