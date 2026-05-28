Kocaeli’de korkunç olay! Bayram izninde dehşet saçtı: Eşini ve arkadaşını sırtından bıçakladı!

Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:17

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden bayram nedeniyle izinli çıkan Şafak Ö., eşi Gülşah Ö. ile Eda. D.’yi sırtından bıçakla yaraladı. Saldırganın evden çıktıktan sonra binanın önünde de bazı kişilerle kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Şafak Ö., evde bulunan eşi Gülişah Ö. ile Eda D.'yi sırtından bıçakla yaraladı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DRON DESTEĞİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Şafak Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı. Yapılan aramalar sonucunda bir süre sonra Şafak Ö, başka bir adreste yakalandı. Tedavi altındaki yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BİNANIN ÖNÜNDEKİLERLE DE KAVGA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şafak Ö.'nün 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı evin sokağına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki kişiyi bıçaklayan şüphelinin evden çıktıktan sonra binanın önünde de bazı kişilerle kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
