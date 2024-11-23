Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de lodos hayatı felç etti: 2 tekne battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!
Giriş Tarihi: 23.11.2024 16:33 Son Güncelleme: 23.11.2024 16:47

Kocaeli’de lodos hayatı felç etti: 2 tekne battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil boyunca yükselen dev dalgalar denizi taşırırken, birçok bölgede caddeler ve yollar su altında kaldı. Lodosun  etkisiyle iki tekne batarken, bazı binaların çatısı uçtu ve ağaçlar yerlerinden söküldü.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de lodos hayatı felç etti: 2 tekne battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda, birbiri ardına yapılan uyarılarda Kocaeli genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, birçok kişi binalara sığınarak korunmaya çalıştı. Semt pazarları ve market tezgahlarında sergilenen ürünler ve kasalar şiddetli rüzgarla birlikte sokaklara savruldu.

Bir çok noktada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, Körfez ilçesinde ise lodosun etkisini artırmasıyla birlikte yağış da kendini gösterdi. Bu durum bölgede sel ve su birikintilerine neden oldu. Lodosun yol açtığı zarar sonrası ekiplerin bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladığı öğrenildi. Yetkililer vatandaşları fırtına devam ederken dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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Kocaeli’de lodos hayatı felç etti: 2 tekne battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!
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