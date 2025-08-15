Kocaeli’de orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı: Akçat köyü boşaltılıyor!

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

3 UÇAK 8 HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesinde Kocaeli itfaiyesi tarafından ilk etapta 75 araç ve 187 personelin görevlendirildiği, ardından da 3 uçak ve 8 helikopterin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin ulaştığı Akçat köyünün tedbiren boşaltılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"HER YERDEN UÇAK VE HELİKOPTER GELDİ"

Yangın bölgesinde bulunan vatandaşlardan Ercan Özalp, mücadelenin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Akçat'tan sonra yangın büyük bir alana yayıldı ve şu an kontrol altına alınamıyor. Ben ilk defa bu kadar çok uçak görüyorum. Her yerden uçak ve helikopter geldi. Herkes sahada" dedi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden çekilen görüntülerde dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görüldü.

DUMANLAR BURSA'YA ULAŞTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı. Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.