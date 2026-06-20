Kocaeli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

Karamürsel'deki kaza, Oktay B. yönetimindeki 41 BBM 148 plakalı motosiklet ile Hamza G. idaresindeki 41 GN 612 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil ardından kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada motosiklet sürücüsü Oktay B. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Hamza G. ile araçta bulunan 2 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların tahliye edilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.