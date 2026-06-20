Kocaeli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada motosiklet sürücüsü Oktay B. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Hamza G. ile araçta bulunan 2 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların tahliye edilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör