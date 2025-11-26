Kocaeli’de parasını alamayan işçi fenalık geçirdi: Önce bıçak çekti, sonra yangın çıkardı!

Olay, Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binada meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi.