Kocaeli’de parasını alamayan işçi fenalık geçirdi: Önce bıçak çekti, sonra yangın çıkardı!

Olay, Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binada meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi.
Kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken R.Ö., kendisinin de kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol alınarak söndürüldü.