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Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:47

Kocaeli’de "Sahte Altın" Operasyonu: Suçüstü Yakalandılar!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te piyasaya ayarı düşürülmüş sahte altın sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de Sahte Altın Operasyonu: Suçüstü Yakalandılar!
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İzmit ilçe merkezinde bulunan tarihi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana gelen olayda, İ.E. ve L.P. isimli şüpheliler, ayarı düşürülmüş altınları bozdurarak vatandaşları ve esnafı dolandırdı. Yapılan çalışmalar sonucu her iki şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

PARA VE ALTINLA YAKALANDILAR

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde ve beraberinde yapılan aramalarda 8 parça halinde toplam 400 gram ayarı düşürülmüş altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 257 bin 750 Türk Lirası,1.000 ABD Doları ele geçirildi Gözaltına alınan İ.E. ve L.P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilecek.

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Kocaeli’de "Sahte Altın" Operasyonu: Suçüstü Yakalandılar!
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