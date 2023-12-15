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Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:14

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 gözaltı

Kocaeli'de polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: 6 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 1'i kadın, 6 kişinin örgüte maddi destek sağladığını tespit etti. Dün saat 06.00 sıralarında yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve para ele geçirildi.

1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 gözaltı
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