Kocaeli’de trafik kazasında ölen kadının kimliği belirlendi

Otomobil sürücüsü ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilemeyen kişinin Eylem Tavşan olduğu belirlendi. Gebze'de yalnız yaşayan Eylem Tavşan'ın kazadan önce başka bir araçtan inerek karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Eylem Tavşan'ın cenazesi, dün İstanbul Sultangazi'de Gazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tokat'ın Zile ilçesi Kervansaray köyünde toprağa verildi. Polis, Eylem Tavşan'ın indiği araç sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.