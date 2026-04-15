Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de trafikte tehlikeli şov pahalıya patladı!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 01:09

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye attı. Söz konusu şahsa 175 bin 746 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

İHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan'da İzmit Kurtuluş Bulvarı'nda bir motosiklet sürücüsünün trafiğin ortasında tehlikeli hareketler yaptığı yönündeki haber üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayın faili olduğu belirlenen B.A. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak ve tescil plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 175 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.
Öte yandan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

