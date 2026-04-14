Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de uyku felaketi getirdi! Sürücü kaldırıma çıktı... Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!
Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:44 Son Güncelleme: 14.04.2026 16:07

Kocaeli'de uyku felaketi getirdi! Sürücü kaldırıma çıktı... Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!

Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobilin çarptığı kaldırımdaki 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; gözaltına alınan otomobil sürücüsü, uyuyakaldığını söyledi

DHA Yaşam
Kocaeli’de uyku felaketi getirdi! Sürücü kaldırıma çıktı... Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!
Kaza, dün Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.M. idaresindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp 3 kişiye çarptı. Ardından otomobil park halindeki başka bir otomobile de çarptı. Yola savrulan A.E., H.E., ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza hem bir aracın hem de bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Kazanın ardından iddiaya göre; M.M. çevredekilere uyuyakaldığını söyledi. M.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kocaeli'de uyku felaketi getirdi! Sürücü kaldırıma çıktı... Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!
