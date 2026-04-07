Giriş Tarihi: 7.04.2026 17:50

Kocaeli’deki eğlence mekanı saldırısında tutuklu sayısı 13’e yükseldi!

Kocaeli'de meydana gelen olayda, eğlence mekanına otomobille gelen kişiler rastgele ateş açtı. Saldırıda 1’i emekli polis 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Son olarak gözaltına alınan 1 şüpheli de tutuklanırken, sayı 13’e yükseldi.

27 Mart'ta Ömerağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına otomobille gelen kişilerce ateş açılması sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen C.Y. ve C.G. isimli şahısları Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla yakalayarak Kocaeli'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Y. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde daha önce yakalanan E.C., A.S., M.E., K.U. ve B.Ö. isimli 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, A.S. ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Olayın hemen ardından gerçekleştirilen ilk operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. Böylece farklı safhalarda yürütülen operasyonlar sonucunda tutuklanan kişi sayısı 13 oldu.

