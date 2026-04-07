Kocaeli’deki eğlence mekanı saldırısında tutuklu sayısı 13’e yükseldi!

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde daha önce yakalanan E.C., A.S., M.E., K.U. ve B.Ö. isimli 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, A.S. ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Olayın hemen ardından gerçekleştirilen ilk operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. Böylece farklı safhalarda yürütülen operasyonlar sonucunda tutuklanan kişi sayısı 13 oldu.