Kocaeli’deki fabrika faciasında kahreden ayrıntı: Kanser babasına bakmak için çalışıyordu

15 yaşındaki kuzeni Nisanur Taşdemir ve arkadaşı Cansu Esatoğlu ile birlikte parfüm fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Tuğba'nın hikayesi yürek burktu.
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ailesinin tek umudu haline gelen Tuğba'nın, kanserle mücadele eden babası Vedat Taşdemir ve ameliyat geçiren annesi için çalıştığı öğrenildi.
BABASINA BAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU
Tuğba'nın yakınları ve arkadaşlarından edinilen bilgilere göre;Babası Vedat Taşdemir'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğü, annesinin ise kısa süre önce kadın hastalıkları nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.
Tuğba'nın bu nedenle çalışmak zorunda kaldığı öğrenildi. Yakınlarının anlattıklarına göre Tuğba, kazadan önceki sabah evden çıkarken anne ve babasına dönüp, "Ben size bakacağım, hiç evlenmeyeceğim" dediği öğrenildi.