Kocaeli’deki fabrika yangınında 7 kişi can vermişti! Kızını kaybeden acılı babadan tepki: “Kızım bağıra bağıra can verdi. Malın batsın"

"BİZİ YURT DIŞINA KAÇIRACAĞI İDDİASI HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Olay günü yaşananlara da değinen sanık Oransal, kaçma hazırlığı yaptıkları yönündeki iddiaları reddetti. Yangını babasının telefonuyla öğrendiğini ifade eden Oransal, "Kaçtığımızı, hazırlık yaptığımızı medyadan öğrendik. Olay günü babam aradı ve patlamanın olduğunu söyledi. Dilovası'na doğru yola çıktım. Abime de bilgi verdim. Birol'u da aradım, bilgi aldım. Avukatım, oraya gittiğimde can güvenliğimin olmadığını söyledi. Bilgisayarımı Gökberk'ten istedim. Ondan aldım, abimi de aldım ve yola çıktım. Ali Osman A.'nın fabrikasına gittik. Bugüne kadar hiçbir suç kaydım yok. Kaçma niyetim de yok. Babam kalp krizinden vefat etti. Acının ne demek olduğunu biliyorum. Ben de suçluların bulunmasını istiyorum. Gökberk'ten bilgisayarımı aldım, ağabeyimi de alarak dayım olan sanık Ali Osman A.'nın Tekirdağ'daki fabrikasına gittik. Ali Osman A. bize, fabrikaya gitmememizi ve Onay Y.'nin bizi eve götüreceğini söyledi. Ayarlanan o eve gittik. Dayım ile 8 aydır konuşmuyoruz. Bizi yurt dışına kaçıracağı iddiası hayal ürünüdür. İstesem çok rahat gidebildirdim, bunu yapardım çünkü sorumluluğum olmadığını düşünüyorum" şeklinde savunma yaptı.