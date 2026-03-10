Kocaeli’deki vahşetin detayları ortaya çıktı: Kesik bilezik katili ele verdi!

Olay, 27 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Sesler üzerine Dağ'ın annesi bağırarak yardım istedi. Yardım çığlığının ardından olay yerine gelen Dağ'ı kanlar içinde bulan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.