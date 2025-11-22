Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde akılalmaz kaza: Evin çatısına çıkarak durabildi!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpıp savrulan otomobil, yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan olmazken, tedbiren eve girişler yasaklandı.

Korkutan kaza, saat 13.30 sıralarında, Mustafa Paşa Mahallesi Mustafa Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Gamze G.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Savrulan otomobil, kaldırımdaki korkulukları aşıp yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu şeritle kapatıp güvelik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmadı, eve girişler ise tedbiren yasaklandı.

