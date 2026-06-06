Kocaeli’nde bıçaklı komşu dehşeti! ’Gönül ilişkimizi kullanıp beni dolandırdı’

'GÖRÜNTÜLERİ TESLİM ETTİM, ŞİKAYETÇİYİM'

Olay günü F.A.'yı evden çıkarken gördüğünü söyleyen M.E.A., aracıyla takip ederek hastane önüne kadar geldiğini belirtti. Şüpheli, ifadesinde, "Yanına gidip konuşmak istedim. Altınlarımı geri vermesini söyledim. Bana hakaret etti. Çok öfkelendim ve bıçağı vurdum" dedi. M.E.A., ifadesinde ayrıca F.A. ile aralarında gönül bağı bulunduğunu gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini söyleyerek, "Aramızdaki gönül ilişkisi kurarak güven oluşturup, beni dolandırandan şikayetçiyim" dedi.

'DAHA ÖNCE DE TAKİP EDİP BIÇAK ÇEKTİ'

F.A. ise ifadesinde M.E.A.'nın iddialarını reddetti. M.E.A.'yı yaklaşık 10 yıldır eski komşusu olarak tanıdığını söyleyen F.A., aralarında hiçbir zaman gönül ilişkisi olmadığını ve herhangi bir maddi alışveriş yaşanmadığını belirtti. Daha önce de M.E.A.'nın kendisini Hereke'de pazarda takip ederek bıçak çektiğini öne süren F.A., o olay sonrası jandarmaya şikayette bulunduğunu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Olay günü hastane önünde durağa yürüdüğü sırada ağzında maske bulunan M.E.A.'yı gördüğünü anlatan F.A., "Beni eve götürmek istedi, kolumdan çekiştirdi. Gitmek istemeyince karnımdan iki kez bıçakladı" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör