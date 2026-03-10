Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde feci kaza: İki TIR’ın arasında sıkıştı! Kurtarılamadı...
Giriş Tarihi: 10.03.2026 15:36

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Engin Gökhan, (52) geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR’ın arasında sıkıştı. Meydana gelen feci kazada Gökhan, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Gökhan, TIR'ını park ettikten sonra iddiaya göre kontrol etmek için aracın ön kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan E.A.'nın kullandığı TIR, Gökhan'a çarptı.

Engin Gökhan, kendi aracıyla diğer araç arasında sıkışan Engin Gökhan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

