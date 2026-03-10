Kocaeli’nde feci kaza: İki TIR’ın arasında sıkıştı! Kurtarılamadı...

Kaza, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Gökhan, TIR'ını park ettikten sonra iddiaya göre kontrol etmek için aracın ön kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan E.A.'nın kullandığı TIR, Gökhan'a çarptı.
O ŞOFÖR KURTARILAMADI
Engin Gökhan, kendi aracıyla diğer araç arasında sıkışan Engin Gökhan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan, kurtarılamadı.