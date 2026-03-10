Kocaeli’nde feci kaza: İki TIR’ın arasında sıkıştı! Kurtarılamadı...

Kaza, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Gökhan, TIR'ını park ettikten sonra iddiaya göre kontrol etmek için aracın ön kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan E.A.'nın kullandığı TIR, Gökhan'a çarptı.