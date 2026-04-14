Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde lise öğrencileri birbirine girdi: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.04.2026 16:02

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, lisede eğitim gören 2 öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada; M.B.P.’nin bıçakla yaraladığı H.Z., hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri M.B.P. ile H.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.B.P., yanında bulunan bıçakla H.Z.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı H.Z.'yi ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan H.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B.P. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
