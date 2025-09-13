Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’nde TEKNOFEST coşkusu
Giriş Tarihi: 14.9.2025

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması, Kocaeli'nde sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, bu yıl da 100'e yakın ülkeden

TEKNOFEST yarışmalarına başvuru aldıklarını ve finale onlarca ülkeden takımların kaldığını belirterek, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları, özellikle yurtdışında bulunan muadilleriyle de mukayese edildiğinde aslında çok daha gelişmiş ve profesyonel seviyede diyebilirim" dedi. AA

