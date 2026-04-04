Kocaeli’ndeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki Deniz hayattan böyle koparılmış!

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kavga sırasında Boran Özer, bıçakla Bilmez'i göğsünden yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilmez, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı. Boran Özer tutuklanırken, kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; market içinde başlayan kavganın dışarıda devam ettiği görüldü.