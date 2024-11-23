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Giriş Tarihi: 23.11.2024 14:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkutan olay: Panelvan alev topuna döndü!

Korkunç olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki panelvan araç alevlere teslim oldu. Yangını son anda fark eden sürücü şans eseri yara almadı. İtfaiyeye ihbar verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korkutan olay: Panelvan alev topuna döndü!

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresinde seyir halinde olan panelvan aracın motor kısmında yangın çıktı.

Olayı fark eden sürücü hemen araçtan indi. Kısa sürede alev topuna dönen araç cayır cayır yandı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiyeye ihbar verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkutan olay: Panelvan alev topuna döndü!
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