Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korkutan olay: Panelvan alev topuna döndü!

Olayı fark eden sürücü hemen araçtan indi. Kısa sürede alev topuna dönen araç cayır cayır yandı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiyeye ihbar verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.