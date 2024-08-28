’Kocandan boşanıp beni alacaksın’ dedi… Tehdit eden akrabasını satırla yaraladı!

Erzurum'da Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda, Suzan E. (38), eşinin halasının oğlu Ünal E.'yi (42) başından satırla yaralayarak tutuklandı. Suzan E., geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı Ünal E. tarafından sürekli taciz edildiği gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak Ünal E.'nin ısrarları sonucu ikili bir çay bahçesinde buluştu.

KOCANI BOŞAYIP BENİ ALACAKSIN

Buluşma sırasında, Ünal E.'nin Suzan E.'ye tabanca göstererek "Kocanı boşayıp beni alacaksın" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu tehditler üzerine Suzan E., çantasındaki satırı çıkararak Ünal E.'nin başının arka kısmına vurdu. Yaralanan Ünal E., kanlar içinde kalarak çay bahçesindeki çalışanlardan yardım istedi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

NAMUSUM, ŞEREFİM VE BABAMIN HAYSİYETİ İÇİN YAPTIM

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ünal E.'yi Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ünal E.'nin tedavisi tamamlandıktan sonra, hem Ünal E. hem de Suzan E. adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Suzan E., "Namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım. Bana iftira attı ve haysiyetimle oynadı" diyerek savunma yaptı. Ünal E. ise kendisini tehdit etmediğini ve Suzan E.'nin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia etti.

Mahkeme sonucunda Suzan E. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Ünal E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Suzan E. ve Ünal E.'nin, aralarındaki ilişki nedeniyle daha önce bir televizyon programına katıldıkları öğrenildi.