Kocası, takipsizlik kararı verildiği gün katletti

İstanbul Pendik'te yaşayan Tülay Erşahin Yaşar (30), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Murat Yaşar cinayetin ardından 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Tülay Erşahin'in 3 Şubat'ta kocası Murat Yaşar tarafından darp edildiği iddiasıyla karakola giderek şikâyetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Genç kadının avukatı Hatice Çörtük, darp soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı gün cinayetin işlendiğini söyleyerek şunları anlattı:3 Şubat'ta akşam saatlerinde ağlayarak beni aradı. Kocası dövmüş. KADES uygulamasından polis çağırdığını ve karakola gideceklerini söyledi. Darp raporu almak için doktora gideceğinden bahsetti. Kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Bana, "Katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum" dedi. Boşanma sürecini başlatmak istedik. Deprem felaketi yaşanınca Tülay Adıyaman'da yaşayan ailesinin yanına gitmek zorunda kaldı.Ailesini deprem bölgesinden alıp İzmir'e götürdü. Boşanma protokolü için kocası Murat'ı ofisime çağırdım. Kocanın normal biri olmadığını o gün anladım. 3 Mart günü boşanma davasını açtık. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı. 7 Mart'ta İstanbul'a geldi. Maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti. Koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Kâğıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı. DHA