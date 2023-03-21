Haberler Yaşam Haberleri Kocası, takipsizlik kararı verildiği gün katletti
Giriş Tarihi: 22.3.2023

Kocası, takipsizlik kararı verildiği gün katletti

8 Mart’ta eşi tarafından öldürülen Tülay Erşahin Yaşar’ın, kocası hakkında şikâyetçi olduğu soruşturmada cinayetin işlendiği gün takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı

Kocası, takipsizlik kararı verildiği gün katletti
İstanbul Pendik'te yaşayan Tülay Erşahin Yaşar (30), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Murat Yaşar cinayetin ardından 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Tülay Erşahin'in 3 Şubat'ta kocası Murat Yaşar tarafından darp edildiği iddiasıyla karakola giderek şikâyetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Genç kadının avukatı Hatice Çörtük, darp soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı gün cinayetin işlendiğini söyleyerek şunları anlattı:



3 Şubat'ta akşam saatlerinde ağlayarak beni aradı. Kocası dövmüş. KADES uygulamasından polis çağırdığını ve karakola gideceklerini söyledi. Darp raporu almak için doktora gideceğinden bahsetti. Kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Bana, "Katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum" dedi. Boşanma sürecini başlatmak istedik. Deprem felaketi yaşanınca Tülay Adıyaman'da yaşayan ailesinin yanına gitmek zorunda kaldı.



Ailesini deprem bölgesinden alıp İzmir'e götürdü. Boşanma protokolü için kocası Murat'ı ofisime çağırdım. Kocanın normal biri olmadığını o gün anladım. 3 Mart günü boşanma davasını açtık. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı. 7 Mart'ta İstanbul'a geldi. Maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti. Koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Kâğıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! "Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu"
Hilmi Daşdemir'den Habertürk ve Kübra Par'a tepki: Bir daha olsa yine yayını terk ederim
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kız Kulesi ne zaman açılacak? Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy duyurdu
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! AFAD binasındaki yangınla ilgili yalanına sert tepki: Belki bilmiyor olabilirsiniz ama...
Egzamaya Ne İyi Gelir, Evde Doğal Ve Bitkisel Tedavi Nasıl Yapılır? Egzama Nasıl Geçer?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocası, takipsizlik kararı verildiği gün katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA