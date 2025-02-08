Kocasını silahla vurarak öldürdü!

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay şu şekilde gelişti. Gebze İlçesi Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, akşam saat 22:00 sularında F.A ile eşi S.A arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, F.A yanında bulunan silah ile kocasına ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İş yerinden gelen silah sesleri ile panik olan bölge sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.A ise ekipler tarafından gözaltına alındı. S.A.'nın cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.