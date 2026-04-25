Kocasını uyardı canından oldu

İzmir'de tartıştığı kocası Çetin Çubuk (44) tarafından tabancayla boğazından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Nurcan Çubuk (39) cinayetinin nedeni ortaya çıktı. Cezaevinden izinli olan Çetin Çubuk'un ayın 20'sinde teslim olması gerekirken cezaevine gitmediği Nurcan Çubuk'un da kocasına, "20 Nisan'da teslim olman gerekiyordu. Neden gitmedin? İnfazını yakacaksın. Açık Cezaevi'nden Kapalı Cezaevi'ne geçirecekler" demesi üzerine çiftin tartışma yaşadığı öğrenildi. Eşi Nurcan Çubuk'un 'Neden teslim olmuyorsun?' sözüne öfkelenen Çetin Çubuk'un cinayeti işlediği bildirildi. İfadesinde tüm detayları anlatan cani koca Çetin Çubuk, "Cezaevinden izinli olarak eşimi görmeye geldim. 20 Nisan'da teslim olmam gerekiyordu. Teslim olmadım. Tarih geçince eşim 'neden teslim olmuyorsun? Kapalı cezaevine alacaklar. İnfazını yakacaksın' dedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

