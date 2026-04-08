Kocasını vahşice öldürdü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Adalet Uzunoğlu (69), 30 Ocak'ta polis merkezine giderek emekli polis olan eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nun (75), 2 gün önce çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini, bir daha da geri dönmediğini öne sürerek kayıp başvurusunda bulundu. Eve giden ekipler, Ali Fuat Uzunoğlu'nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini bulurken çeşitli yerlerde kan izleri olduğunu fark etti.

Adalet Uzunoğlu'nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine, çifte ait olan ve ilk 2 katı boş duran evde detaylı inceleme yapan ekipler, elektrik prizinde, lavaboda, bir satır ve bir bıçakta kan izi tespit etti. Alınan örneklerde yapılan kriminal incelemede ise kan örneklerinin Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Kriminal raporun çıkması üzerine 2 Nisan'da gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu, suçunu itiraf ederek "Olay sabahı uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır diye, cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya bölüp çevredeki çöp kutularına attım" dedi. Adalet Uzunoğlu tutuklanırken 2 oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ceset parçaları bulunamazken Ali Fuat Uzunoğlu'ndan geriye, güvenlik kamerasına yansıyan ve öldürülmeden kısa bir süre önce elindeki meyve suyu ile camideki mevlitten çıktığı görüntüsü kaldı.