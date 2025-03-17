Kocasını vurdu 112’yi aradı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Çetinkaya (41), dün gece geç saatlerde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen kadın, eşine ait tabancayı alarak tetiğe bastı. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, kadın 112'yi arayarak eşini vurduğunu ihbar etti. Muhammet Nurullah Çetinkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, Süheyla Çetinkaya ile o sırada evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç.'yi (23) gözaltına aldı. Süheyla Çetinkaya ifadesinde, "Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Dün yine şiddet uyguladı. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Süheyla Ç., tutuklandı, 2 kızı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.