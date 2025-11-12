Kök hücre bağışıyla hayat kurtarmıştı...

Türkiye'yi yasa boğan kargo uçağı kazasında Şehit düşen kahraman askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı. Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehidin Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ndeki evine Türk Bayrakları asıldı. Evli ve 2 kız çocuk babası olan Şehit Yağız'ın 2 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı.

KÖK HÜCRE BAĞIŞLADI HAYAT KURTARDI

Şehit Ramazan Yağız'ın 2 yıl önce kök hücre bağışlayarak bir hastanın hayatını kurtardığı ortaya çıktı. 2013 yılında kök hücre bağışçısı olan Yağız, bağışçı olduktan 10 yıl sonra 2023 yılının Mart ayında nakil bekleyen bir hastayla uyumlu olduğu haberini aldı. Haberi alır almaz Ankara Bilkent Şehir Hastanesine koşan Şehit Ramazan Yağız, burada kök hücre bağışında bulundu. Başarılı geçen nakilin ardından bağışta bulunduğu hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Sağlık Bakanlığı, kök hücre bağışçısı Ramazan Yağız'a Teşekkür belgesi gönderdi.