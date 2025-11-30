Kök hücre naklinde dünyada ilk 5’teyiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma Merkezi'nin Müdürü olan Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, yaptığı başarılı kök hücre nakilleriyle adını uluslararası dergilere yazdırdı. Prof. Dr. Adaş, "Kordon kanından elde edilen kök hücre, nakil yapıldığında hastalıklı veya hasarlı hücrenin yerine sağlıklı hücreye dönüşerek yer değiştirme işlemi. Organ naklinin hücresel düzeyde olmasına benzer bir yöntem. Tek fark bir organ yerine hücrenin nakledilmesi" dedi. Prof. Dr Adaş, kök hücre çalışmalarının nörolojiden beyin cerrahisine, genel cerrahiden göze, cildiyeden tutun da plastik cerrahiye, ortopediden ürolojiye birçok branşta kullanılığını da söyledi. Kök hücrelerin nasıl çalıştığını ise Prof. Dr. Adaş, şöyle açıkladı: "Bu kök hücreler, neye ihtiyaç var ise ona dönüşüyor. Bu hücreler aynı zamanda son derece akıllı hücreler. Kök hücreler, hangi alanda problem varsa bunu algılıyor. O hücrenin yerine geçerek fonksiyonunu yapıyor. Yüksek zeka gibi çalışıyor. Yine de tabi ki bunun kontrollü olarak yapılması lazım. Yanlış yapılırsa, hücreler bu defa sizin kontrolünüz dışında çoğalıp, tümör oluşturabilir. Aynı zamanda kök hücre nakilleri Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Nakli Etik Kurulu kararıyla yapılabiliyor."Yüzyılın büyük deprem felaketinden saatler sonra enkazın altından sağ kurtarılan 3 gence kök hücre naklinin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Adaş "Birinin bacağı diğerinin kolu ampüte edilmekten kurtarıldı. Kök hücre naklini şimdiye kadar 110 kişiye uyguladık. Bu hastaların 107'si ağır Kovid geçiren hastalardı. Hatta bir uygulamayı yoğun bakımdaki doktor bir arkadaşımıza yaptık. Yaptığımız kök hücre nakillerinin başarılı sonuçları birçok uluslararası tıp dergisinde yayınlandı. DSÖ bunları referans yayın olarak kabul etti" dedi.Ülkemizin kök hücre naklinde başarılı olduğunu belirten Prof. Dr. Adaş, "Türkiye, çevre komşu ülkelerle kıyasladığımız zaman çok iyi bir teknolojiye sahip. Çin ve Amerika'dan sonra kök hücre naklinde ülkemiz 5'inci sırada. Çin hücresel tedavilerden yılda 70-80 milyar dolar para kazanıyor. Türkiye'de sağlık turizmi için aday" dedi.