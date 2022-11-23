Kokoreç Haram Mı? Diyanet’e Göre Kokoreç Yemek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Kokoreç haram mı konusu internette en çok araştırılan konulardan biri. Kokoreç gibi sakatatların tüketilmesinin İslam'a göre yeri halkımız tarafından en çok merak edilen dini konulardan. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili açıklaması gündem olurken, kokoreç yemek caiz mi, caiz ise neden caiz; işte Diyanet İşleri Başkanlığının konu ile ilgili verdiği açıklayıcı bilgiler..

Kokoreç Haram Mı?

Bağırsaktan yapılan kokorecin tüketilip tüketilmeyeceği hakkında bazı alimler haram derken bazıları da haram olmadığını ve tüketilebileceğini söylüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hayvanın yenilmesi caiz olan ve olmayan yerleri ile ilgili önemli bilgiler yer alıyor.

Diyanet İşleri kendilerine yöneltilen 'Hayvan bağırsaklarından üretilen kokoreç yemek caiz mi?' sorusuna internet sitesinden cevap verdi:

"Öncelikle temel hüküm hakkında bilgi verelim. Eti yenen canlıların (işkembe, karaciğer, dalak ve bağırsak vb.) sakatatlarının temizlenerek yenmesi dinimizce uygundur. Bununla ilgili bir zan ve şüphe yoktur, olmamalıdır. Lakin eti yenen canlıların yenmemesi gereken uzuvları da vardır.

Onlar da İslam Fıkhında şöyle geçer:

1) Kesilen hayvanın akan kanı

2) Erkeklik organı,

3) Dişilik organı,

4) Erkeklerde yumurtalar (husyeler),

5) Et içinde ve üzerinde kalan toparlak guddeler,

6) Mesane,

7) Öd kesesi.

Bunlar kesinlikle yenilmez. Sonuç olarak hayvan kesiminde bunlar ayrılıp sakatatlar tarafına atılır. İlaveten, yenebilen yerlerin içine yenilmeyen kısımlar karıştırılırsa, onlarda yenilmez hale gelir. Yenmesi uygun olan kokorecin içine yenmesi uygun olmayan sakatat karıştırıldığında yenmez hale gelir demektir.

Kokoreç Yemek Caiz Mi?

Kokoreç yemek haram mı hususunda; tüketilmesi helal olan bağırsakların yenebilir halde olması için önce içindeki necis şeylerden tam olarak arındırılması gerekir. Eğer güzelce temizlenmeden evvel içindekilerle birlikte kaynatılırsa, içindeki pislik sıcaklıktan dolayı bağırsağın özüne tesir edecektir. Kokoreç üretme yetki belgesi olanların bu şartları yerine getirme zorunlulukları vardır. Tüketmeden önce sorunuz. Eğer temizliğinden emin olmazsanız sakınırsınız ve şüphe bir şey yemekten kaçınmış olursunuz ve başkasının vebaline maruz kalmamış olursunuz.