Kokpit Nedir? Uçakta Kokpit Neresidir, Kimler Girebilir, İçinde Neler Var?

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Uçakta Kokpit Neresi?

Uçağın en önemli kısmı kokpittir. Uçağın ön kısmında bulunan, uçağın kullanıldığı ve pilotların yer aldığı bölüm kokpit olarak isimlendirilir. Kokpit, İngilizceden dilimize girmiş olan bir kelimedir. Türkçede de bu terim, uçağın kontrol bölümü, komuta merkezi şeklinde isimlendirilir.

Uçaktaki kokpit normal şartlarda kapalı olan bir bölümdür. Uçağa binen yolcular ön kısma baktığında bu kısmı kapalı olarak görür. Bu nedenle kokpitte neler olduğunu ve kimlerin bu kısma girip çıktığını göremeyebilirsiniz.

Kokpite Kimler Girebilir?

Normal şartlarda kokpitte sadece pilot ve yedek pilot bulunur. Bunun yanında pilotların ihtiyaçları ve taleplerinin iletilmesi için kokpit kısmına host ve hosteslerin girdiğini de görebilirsiniz. Uçaktaki yetkilendirme de bu kapsamda yapılmıştır. Bu personel hakkında yolcu ya da başka bir personelin uçağın kokpit kısmına girmesi mümkün değildir. Kokpitte uçağın kontrol edilmesini ve hareketini sağlayan komuta ekranları ve komuta düğmeleri bulunur.