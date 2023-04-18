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Giriş Tarihi: 18.4.2023 12:54 Son Güncelleme: 18.4.2023 12:54

Kokpit Nedir? Uçakta Kokpit Neresidir, Kimler Girebilir, İçinde Neler Var?

Kokpit nedir sorusu uçağa binen herkesin araştırdığı bir konudur. Uçağa binen herkes uçakta kokpit neresi diye etrafına bakınmaya başlar. Kokpitte neler var sorusu da çok kişi tarafından merak edilir. Kokpite kimler girebilir konusu da talimat esaslarına göre belirlenir. İngilizceden dilimize girmiş olan bu kelime, günümüzde de yaygın şekilde kullanılır. Kokpit personeli ne iş yapar sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Kokpit Nedir? Uçakta Kokpit Neresidir, Kimler Girebilir, İçinde Neler Var?

Kokpit nedir araştırması için kısa bir sözlük araştırması yapmayı düşünebilirsiniz. Uçakta kokpit neresi araştırması için de uçağın ön bölümüne bakmanız yeterli olacaktır. Uçağın ön kısmı kokpiti görmenizi de sağlayacaktır. Kokpitte neler var araştırması için de uçağın ön kısmını incelemeniz gerekir. Kokpite kimler girebilir sorusu da bu araştırmayı yapanların merak ettiği konular arasındadır. Kokpit personeli ne iş yapar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Uçakta Kokpit Neresi?

Uçağın en önemli kısmı kokpittir. Uçağın ön kısmında bulunan, uçağın kullanıldığı ve pilotların yer aldığı bölüm kokpit olarak isimlendirilir. Kokpit, İngilizceden dilimize girmiş olan bir kelimedir. Türkçede de bu terim, uçağın kontrol bölümü, komuta merkezi şeklinde isimlendirilir.

Uçaktaki kokpit normal şartlarda kapalı olan bir bölümdür. Uçağa binen yolcular ön kısma baktığında bu kısmı kapalı olarak görür. Bu nedenle kokpitte neler olduğunu ve kimlerin bu kısma girip çıktığını göremeyebilirsiniz.

Kokpite Kimler Girebilir?

Normal şartlarda kokpitte sadece pilot ve yedek pilot bulunur. Bunun yanında pilotların ihtiyaçları ve taleplerinin iletilmesi için kokpit kısmına host ve hosteslerin girdiğini de görebilirsiniz. Uçaktaki yetkilendirme de bu kapsamda yapılmıştır. Bu personel hakkında yolcu ya da başka bir personelin uçağın kokpit kısmına girmesi mümkün değildir. Kokpitte uçağın kontrol edilmesini ve hareketini sağlayan komuta ekranları ve komuta düğmeleri bulunur.

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Kokpit Nedir? Uçakta Kokpit Neresidir, Kimler Girebilir, İçinde Neler Var?
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