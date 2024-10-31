Kol Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Omuz ve Kol Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kol ağrısı hemen herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Uzun süren kol ağrısı varlığında bireyler sağlık kuruluşlarına yahut hekime danışmalıdır. Bunun için öncelikle kol ağrısına hangi bölüm bakar sorusunun yanıtlarını incelemek gereklidir. Omuz ve kol ağrısı için hangi doktora gidilir öğrenildiği zaman bireylerin muayene ve tedavi işlemleri daha kolay olacaktır.

Kol Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

En çok hareket halinde olan uzuvlarımızdan biri olan kollar travma, ters hareket yahut başka nedenlerden ötürü ağrıyabilir. Bu ağrı dirsek, bilek veya omuz bölgesinde olabilir. Kol ağrısı baş gösterdiği zaman bu ağrının kaynağı ve sebeplerini bulmak için doktora muayene olmak gerekmektedir. Kol ağrısına ortopedi, fizik tedavi ve nöroloji bölümleri bakmaktadır.

Omuz ve Kol Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kol ve omuzlardaki ağrı türlerinin çeşitli sebepleri olabilmektedir. Romatizma, kireçlenme, incinme, kalp krizi bahsi geçen sebeplerden birkaçıdır. Yaşanılan kol ve omuz ağrısının kaynağını bulmak ve doğru tedaviyi almak için öncelikle ortopedi ve travmatoloji doktorlarına muayene olmak gerekmektedir. Muayene sonrasında ağrının sebebi travmatik ve ortopedik değil ise hekimler hastayı fizik tedavi, nöroloji ve kalp damar hastalıkları bölümlerine sevk etmektedirler.