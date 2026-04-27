Kolezyum’da Troya rüzgarı! 221 eserle tarih dünya sahnesine çıkıyor: 50 eser ilk kez gün yüzünde!

Bakan Ersoy, 11 Haziran'da ziyarete açılacak olan sergiye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Troya'yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihî Kolezyum'a taşıyoruz! Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda 11 Haziran'da "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" adlı sergimizin açılışını yapacağız. Sergimizde, Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikası da yer alacak. Eserlerin 50'si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi'nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025'ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle, eserlerimiz uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor.Bu toprakların kültürel mirasını dünya sahnesine kararlılıkla taşıyan başta @kvgm ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."