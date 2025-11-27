Haberler Yaşam Haberleri Koli koli sigara çaldı! Ankara’da 6 marketi soyan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.11.2025 22:29

Koli koli sigara çaldı! Ankara’da 6 marketi soyan şüpheli tutuklandı

Ankara’da Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde 6 farklı zincir marketten koli koli sigara çalan S.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

SENA UYANER
Koli koli sigara çaldı! Ankara’da 6 marketi soyan şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan incelemelerde, şüpheli S.A.'nın marketlere girerek kasaların çevresinde bulunan sigara kolilerini aldığı tespit edildi. Polis ekiplerince S.A tutuklandı.

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Ekipler, yürütülen detaylı araştırmaların ardından şüphelinin eşkalini belirledi. İl genelinde yapılan denetimler sırasında polis uygulama noktasında durdurulan S.A., kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ve 46 suç kaydı bulunduğu öğrenilen S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koli koli sigara çaldı! Ankara’da 6 marketi soyan şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz