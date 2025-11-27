Koli koli sigara çaldı! Ankara’da 6 marketi soyan şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan incelemelerde, şüpheli S.A.'nın marketlere girerek kasaların çevresinde bulunan sigara kolilerini aldığı tespit edildi. Polis ekiplerince S.A tutuklandı.
UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI
Ekipler, yürütülen detaylı araştırmaların ardından şüphelinin eşkalini belirledi. İl genelinde yapılan denetimler sırasında polis uygulama noktasında durdurulan S.A., kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ve 46 suç kaydı bulunduğu öğrenilen S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.