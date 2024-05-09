Kolilerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 500 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi'nde ülkemize yasa dışı yollarla getirilmiş farklı markalarda kaçak ve birebir taklit ayakkabıların depolandığı bir adrese baskın düzenledi. Taklit ve kaçak ayakkabıları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden iki kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen depoda piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan farklı markalara ait 169 bin 728 kaçak ve birebir taklit ayakkabı ele geçirildi. Vietnam'da imal edildiği, kaçak yollarla ülkemize getirildiği iddia edilen ve el konulan kaçak ve taklit ayakkabılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Koliler dolusu taklit ve kaçak ayakkabının ele geçirildiği operasyon anları polis kameralarına yansıdı.