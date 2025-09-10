“Köln’ün babası” Nitra’da gözaltına alındı! Cehennem meleklerinin lideri Slovakya’da gözaltına alındı

14 Şubat 1972 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen ve aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı 1990'lı yılların başında Almanya'da bar fedaisi olarak çalışırken yeraltı dünyasıyla tanıştı. Kısa sürede Hells Angels çetesinin önemli figürlerinden biri haline gelen ve acımasızlığı nedeniyle "Cehennem Necati" olarak nam salan Arabacı, 2002 yılında Almanya'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı. 2004 yılında suç örgütü kurmak, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezası aldı. Cezaevindeyken, kendisini tutuklayan başsavcıya suikast girişimi planladığı tespit edildi. 2007 yılında cezasının bir kısmını çektikten sonra, Almanya, Arabacı'yı Türkiye'ye sınır dışı etti. Bu sınır dışı kararı, "bir daha Almanya'ya dönmeme" şartı ile gerçekleştirildi. Türkiye'ye döndükten sonra Hells Angels MC Nomads Türkiye grubunun başkanı oldu. Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi sahil bölgelerinde gece kulübü ve eğlence sektöründe etkin olduğu iddia edildi.