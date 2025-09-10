“Köln’ün babası” Nitra’da gözaltına alındı! Cehennem meleklerinin lideri Slovakya’da gözaltına alındı

Yeraltı dünyasındaki sert ve acımasız yöntemleri nedeniyle "Cehennem Necati" lakabıyla nam salan Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Çoşkun Arabacı, dün 17:30 sıralarında ailesi bir grup arkadaşı ve korumalarıyla birlikte Nitra'da yerel bir restorana giriş yaptı. Yemeklerin yendiği sırada 10 kişilik ağır silahlı özel bir polis birliği, restorana girerek herkesin şaşkın bakışları arasında Arabacı'yı gözaltına aldı.
GÖÇMENLİK BİNASINA GÖTÜRÜLDÜ
Nitra Göçmenlik Hizmetleri ofisine götürülen ve burada bir süre demir parmaklıklar arasında tutulan Arabacı, 10 saat boyunca polise ifade verdi. Arabacı' nın gözaltında tutulduğu sırada arkadaşları da bölgeye akın etti. Karakol önünde kısa sürede Alman ve Türklerden oluşan kalabalık bir grup birikirken, bölgeye ağır silahlı ve maskeli bir birlik görevlendirildi. 3 kişilik bir avukat gurubu ise Arabacı'yı savunmak için kısa sürede karakola giriş yaptı.
POLİSE BAŞKA KİMLİK GÖSTERMİŞ
Polisin restorana yaptığı baskın sırasında Avrupa Birliği vatandaşı bir akrabasının seyahat belgesini ve oturma iznini gösteren Arabacı'nın, geçtiğimiz Eylül ayında merkezi Bratislava'nın eski kent bölgesinde bulunan NS Enterprise sro isimli bir şirket kurduğu şirketin faaliyet alanının ise konut ve konut dışı gayrimenkul kiralamak olduğu ortaya çıktı.. Arabacının ikametgahının ise Hırvatistan'ın küçük Fužine köyünde olduğu belirlendi.
SINIR DIŞI EDİLDİ
Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilen Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı. Arabacı, 02:00 sıralarında kalabalık bir konvoyla karakoldan ayrıldı.
İSMİ AYHAN BORA KAPLAN İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Organize suç dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Almanya doğumlu Necati Arabacı'nın ismi son olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun düğününde taktığı takılar nedeniyle gündeme gelmişti.
14 Şubat 1972 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen ve aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı 1990'lı yılların başında Almanya'da bar fedaisi olarak çalışırken yeraltı dünyasıyla tanıştı. Kısa sürede Hells Angels çetesinin önemli figürlerinden biri haline gelen ve acımasızlığı nedeniyle "Cehennem Necati" olarak nam salan Arabacı, 2002 yılında Almanya'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı. 2004 yılında suç örgütü kurmak, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezası aldı. Cezaevindeyken, kendisini tutuklayan başsavcıya suikast girişimi planladığı tespit edildi. 2007 yılında cezasının bir kısmını çektikten sonra, Almanya, Arabacı'yı Türkiye'ye sınır dışı etti. Bu sınır dışı kararı, "bir daha Almanya'ya dönmeme" şartı ile gerçekleştirildi. Türkiye'ye döndükten sonra Hells Angels MC Nomads Türkiye grubunun başkanı oldu. Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi sahil bölgelerinde gece kulübü ve eğlence sektöründe etkin olduğu iddia edildi.