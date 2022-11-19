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Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:14 Son Güncelleme: 19.11.2022 16:14

Kolonya Abdesti Bozar Mı? Kolonya Sürünce ve Koklayınca Abdest Bozulur Mu?

Hijyenin sağlanmasına yardımcı olan kolonya abdesti bozar mı sorusu, hiç kuşkusuz Müslümanlar için oldukça mühimdir. Abdestin bozulmasına neden olan etkenlerden biri olup olmadığını öğrenmek isteyenler, kolonya sürmek abdesti bozar mı sorusuna yanıt arar. Bilindiği üzere dinimiz İslam, alkollü içeceklerin tüketilmesini yasaklamıştır. Kolonyanın içinde alkol bulunur ve bu yüzden birçok kişi, abdestli iken kullanmakta tereddüt yaşar.

Kolonya Abdesti Bozar Mı? Kolonya Sürünce ve Koklayınca Abdest Bozulur Mu?

Eve gelen misafirlere kolonya tutmak adettir, bazı insanlar ise kolonya abdesti bozar mı diye sorabilir. Alkollü olması, kolonya sürmek abdesti bozar mı diye düşünenleri endişelendirir. Mikrop kırıcı olması nedeniyle, suya ve sabuna ulaşılamayan durumlarda kolonyadan yararlanılır. Koronavirüs gibi salgın hastalıkların arttığı bu dönemde, kolonya başta olmak üzere alkol içeren dezenfektanların kullanımı neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Peki kolonya ile parfüm sürmek ve koklamak abdesti bozar mı?

Kolonya Abdesti Bozar mı?

Kolonya ve parfümler, sarhoş edici bir madde olan alkol adlı bir madde içerir. Dinimize göre alkollü içecekleri içmek haram olsa da diyanete göre, kolonya gibi maddeleri kullanmak veya koklamak günah değil caizdir. Çünkü, alkol uçucu bir maddedir ve gaz olup buharlaşarak dönüşüme uğrar. İnsan vücudununun içine girmediği sürece, kolonya ve parfüm gibi alkollü bir maddenin cilde temas etmesinde dini açıdan herhangi bir mahzur yoktur. Eskiden bu konu çokça tartışılmış ve farklı fikirler ortaya atılmıştır. Kimilerine göre sakıncalı kabul edilmiştir. Bu nedenle, kolonyadan kaçınılması söylenmiş ve onun yerine gül suyu gibi alternatiflerin kullanımı tavsiye edilmiştir. Fakat, diyanet yaptığı açıklama ile bu konuya son noktayı koymuştur. Kolonya sürdükten sonra abdestin tekrar alınması zorunlu değildir. Aynı zamanda, vücudun uzuvlarının yıkanması da gerekli değildir. Çünkü, abdesti bozduğuna dair ortada herhangi bir neden yoktur.

Abdesti Bozan Şeyler Neler?

Aşağıda abdesti bozan şeyler sıralanmıştır. Şunu belirtmek gerekir ki, gusül abdesti olmayan bir insan cünüp haldedir ve abdest alması mümkün değildir. Abdesti olmayan insanın ise namaz kılması, Kur'an-ı Kerim'i okuması ve oruç tutması yasaktır. Böyle bir haldeyken ibadet etmesi haramdır. Bundan dolayı, cünüplükten kurtulmak için öncelikle boy abdesti almak gerekir. Buna göre abdesti bozan şeyler şu şekildedir:

Küçük abdesti yapmak

Büyük abdesti yapmak

Yellenmek

Uyumak

Adet olmak

Sarhoş olmak, bayılmak ve delilik hali

Cünüp olmak

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Kolonya Abdesti Bozar Mı? Kolonya Sürünce ve Koklayınca Abdest Bozulur Mu?
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