Kolonya Bozulur Mu? Kolonyanın Tarihi Geçer Mi, Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Kolonyanın bozulup bozulmadığı konusunda toplumun genelinde bir soru işareti bulunmaktadır. Kolonyalar genellikle misafirlere ikram edildiği ve bir defa alındıktan sonra uzun süre evde kaldığı için bozulup bozulmadıkları mühim bir konudur. Kolonya ile ilgili yapılmış çalışmalara bakarak kolonya bozulur mu ve kolonyanın tarihi geçer mi, bozulduğu nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtına erişmek mümkündür.

Kolonya Bozulur mu?

Kolonya içerisinde son derece yüksek bir oranda alkol barındırır. Bu nedenle çok uzun süreler boyunca dayanabilir. Fakat zamanla alkolün buharlaştığı ve aromanın kokusunun azaldığı durumlar da olabilir.

Genelde kapalı bir şişede saklanan kolonya çok uzun süre kullanılabilir ve bozulmaz. Ancak kolonyanın kapağı açık unutulursa ya da çok sık açılıp kapatılırsa içindeki alkol buharlaşabilir ve kolonyanın etkisi azalabilir.

Kolonyanın Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Kolonyanın bozulduğunu anlamak, kolonya sıvı bir materyal olduğu için biraz zor olabilir. Fakat olası bazı belirtiler aşağıdaki gibidir.

Kokuda değişkenlik. Aromanın kokusu zamanla etkisini yitirebilir.

Bazı kolonyaların içinde renkli maddeler bulunur. Bu renkli maddelerin renk değişikliğine uğraması kolonyanın bozulduğu anlamına gelebilir.

Kolonyanın normal şeklinde kolonya berrak yani şeffaftır. Eğer kolonyanın içinde bir bulanıklık ya da çökelti varsa bu da bozulma belirtilerinden biri olabilir.

Son olarak, kolonyanın en iyi nasıl muhafaza edileceği bilgisine de vakıf olmak gerekir. Kolonyayı serin ve kuru bir yerde, güneş ışığından uzak bir noktada, kapalı bir vaziyette saklamak, olası bütün bozulmaların önüne geçmede çok etkili olacaktır.