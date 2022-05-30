Kolormatik Gözlük Camı Nedir? Kolormatik Gözlük Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Kolormatik gözlük isminden de anlaşılabileceği üzere güneş ışınlarına göre renk değişikliği yaratabilen ve gözü korumak adına kullanılabilen bir üründür. İster direkt gözlük olarak isterseniz de gözlük camı olarak temin edilebilen kolormatik özellikli gözlükler her yaş grubu için özel olarak hazırlanır. Kişinin yüz hatlarına ve tercihlerine göre şekillenebilen kolormatik cam nedir, hangi özellikleri taşır, kolormatik gözlük nedir ve fiyatları nelerdir sizler için araştırdık.

Kolormatik Gözlük Camı Nedir?

Yılın her mevsimi kolayca kullanılabilen güneş gözlükleri şık bir aksesuar olmasının yanında gözü güneş ışınlarından koruyan özellikleriyle de dikkat çekerler. Kişinin yüz hatları, zevki ya da tercihlerine göre farklı şekil ve renklerde hazırlanan bu ürünler arasında en dikkat çekeni kolormatik gözlük modelleri oluyor.

Özellikle de göz yapısı hassas olan ve sürekli güneş gözlüğü kullanmak zorunda kalan kişilere önerilen bu tarz gözlükler hakkında daha önce herhangi bir bilgiye ulaşamamış olabilirsiniz. Sadece hassas gözlü kişiler değil 7'den 70'e herkesin kullanabileceği kolormatik cam nedir bir göz atılabilir.

Kolormatik cam teknolojik gelişmelerden faydalanılarak üretilmiş olan ve her gözlük modelinde kullanılabilen özel bir cam serisidir. Diğerlerinden ayrılan en büyük özelliği renk değişimi sağlayarak gelen güneş ışınlarına göre hareket etmesidir.

Kolormatik Gözlük Özellikleri Nelerdir?

Alanının uzman göz doktorları tarafından önerilen kolormatik gözlük modelleri farklı form ve yapılarda hazırlanabilir. Bu tarz colormatic özelliği bulunan gözlüklerin en belirgin özelliği güneş ışığının geliş açısına göre renginde koyulaşmalar olmasıdır. Bu değişimin ana amacı göze gelebilecek ışınların etkisini azaltmak içindir.

Güneş ışığının geldiği açı değiştiği anda yine tercih edilen doğal rengine dönebilirler. Bu sebepten dolayı araç kullanan kişilerin araç başındayken koyu renkli kolormatik gözlük takmaması, bunlar yerine daha doğal görünümlü kolormatik gözlükleri tercih etmesi gerektiğine de vurgu yapılır. Kolormatik gözlük özellikleri nelerdir genel olarak listelemek gerekirse;

Işığın sürekli değiştiği ve farklı açılarla geldiği ortamlarda rahat görüş olanağı sağlar.

Üretiminde borasilikat kullanıldığı için başta lekelenme olmak üzere renk solması gibi durumların yaşanmasına neden olmaz.

Organik colormatic üretimleri de yapılabilir. Organik olanlar genellikle füme ve kahve renklerinde satışa sunulur.

Antirefle kaplamalı üretilebildikleri gibi bifokal, multifokal ve tek görüşlü özelliklerde üretilebilir.

Kolormatik Gözlük Nasıl Kullanılır?

Colormatic sözlük anlamı olarak ele alındığında renkli olmayan ancak renkli lens görevi gören tasarımlar olarak karşımıza çıkar. Başta güneş gözlüğü olmak üzere farklı alanlarda kullanımı mevcuttur. Her yaş grubuna göre üretimi yapılabilen kolormatik gözlük fiyatları da yine üretiminde kullanılan camın özelliğine göre değişkenlik gösterebilir. Keza bazı camlar tamamen organik malzeme kullanılarak üretilmektedir.

Herhangi bir optikçiden kolayca temin edilebilen kolormatik gözlük kullanımında ilk göze çarpan detay normal ışık altında şeffaf görünürken gün ışığına çıkıldığında camının renk değiştirmesidir. Bu nedenle araç kullanırken çok tercih edilmemesi ya da daha açık bir renge dönüşen hallerinin kullanılması önerilir. Keza yeniden normal ışığa geçildiğinde camın rengindeki açılma yavaş olacaktır.

Isıya göre değişiklik göstermeyen bu tarz kolormatik gözlük camları gözlük temizleme mendili ve losyonlarıyla birlikte kullanılabilir. Camının dış yüzeyinde çizikler oluşmaması adına mutlaka koruyucu kılıfıyla taşınması gereken kolormatik gözlükler göz bozukluğu olan ve numaralı gözlük kullanan kişiler tarafından da normal hayat akışında sürekli kullanılabiliyor.