Komadan çıktı doğum günü kutladı

Balıkesir
'in Marmara
ilçesinde yaşayan Erenay Ünal, Kurban Bayramı'nı, ailesiyle İzmir
'de yaşayan teyzesinin yanında geçirdi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ünal'ın bayram tatili sonrası Antalya'ya gitmek üzere bindiği yolcu otobüsü, 31 Mayıs'ta Denizli
'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Alevlerin kısa sürede tüm otobüsü sardığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, Ünal dahil 32 kişi yaralandı. Otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Ünal, yanan araçtan kendisini güçlükle dışarı atabildi. Vücudunun yaklaşık yüzde 30'unda 2. ve 3. derece yanık oluşan gencin nefes borusu ve akciğeri, yangın esnasında soluduğu hava nedeniyle zarar gördü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi'nde tedavisine başlanan Ünal, geldikten 5 gün sonra gözlerini açtı. Hastanedeki yoğun tedaviyle 22 gün sonra tamamen iyileşen Ünal'ın mutluluğu, taburcu işlemleri sırasında sağlık çalışanlarının doğum günü sürpriziyle daha da arttı. Sağlık çalışanları, Ünal'ın 18. yaş gününü pasta keserek kutladı.